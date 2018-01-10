Петросяна шокировала смерть Державина

Сегодня, 13:31

Именитый российский юморист Евгений Петросян прокомментировал кончину коллеги Михаила Державина. Артист глубоко шокирован трагическим известием, не желая верить в произошедшее.

Петросян назвал Державина остроумным человеком и великолепным актером, который одинаково успешно выступал как в театре, так и на эстраде. Юморист считает талант своего скончавшегося коллеги божьим даром. В глубоко шокирующую смерть Державина не хочется верить, подытожил Петросян.

О кончине Державина сообщил его родной московский Театр сатиры, которому артист отдал 50 лет жизни. Причиной смерти стала прогрессирующая тяжелая болезнь. Дата и место проведения церемонии прощания и похорон сатирика его представители сообщат позже.