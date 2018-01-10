Стала известна причина смерти актёра Михаила Державина

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Стала известна причина, приведшая к смерти актёра Михаила Державина. О ней поведала Роксана Бабаян, бывшая его женой.

Бабаян сообщила, что Державин умер в больнице. С её слов, у Михаила Михайловича были давние проблемы с сосудами и сердцем. Он уже перенёс несколько операций. Болезнь была длительной и тяжёлой.

Врачи пытались спасти жизнь артиста и в этот раз, но их попытки оказались тщетными. Организм Державина уже не смог справиться с недугом.

В последнее время он страдал от него особенно сильно. Артист не смог даже появиться на сборах труппы «Сатирикона», в котором он работал. В то же время его коллеги до последнего надеялись, что Державин ещё появится на сцене.

С подробностями биографии усопшего можно ознакомиться здесь.