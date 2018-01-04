Билеты на новый показ балета «Нуреев» начнут продавать в марте

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Несмотря на опасения тех завзятых театралов, кто не успел посмотреть премьеру изначально нашумевшего спектакля «Нуреев», показ возобновится на сцене Большого театра в июне этого года. Продажа билетов традиционно начнется за три месяца, то есть, в марте.

В начале декабря самым главным событием уходящего года стала премьера спектакля «Нуреев» о знаменитом, но неоднозначном танцовщике советской эпохи Рудольфе Нурееве, вынужденном долгое время скрывать свою нетрадиционную сексуальную ориентацию. Однако, в первую очередь, скандальность премьеры была обусловлена тем, что режиссером спектакля стал Кирилл Серебренников, находящийся под домашним арестом по подозрению в мошенничестве.

Задолго до премьеры «Нуреева» на сцене Большого театра так называемая либеральная общественность предрекала гонения властей на саму постановку и вмешательство цензуры в трактовку давних событий. Однако ничего из предсказанного не случилось. Даже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лично ему балет понравился. Сам Серебренников не смог посетить премьеру своего спектакля.