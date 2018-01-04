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В Брянском драмтеатре создали фотогалерею главных режиссёров

Сегодня, 12:24

В театре драмы в Брянске была открыта фотогалерея, в которой разместили снимки основных художественных руководителей и режиссёров. Случилось это в канун Нового года, говорится на официальном портале театра.

В театре драмы имени А.К. Толстого, что в Брянске, открыли выставку фотографий самых основных художественных руководителей и режиссёров культурного заведения. Смысл, который вложили в неё создатели, является дополнением во время проведения ознакомительной экскурсии по «закулисью» драмтеатра.

За более чем 90-летнюю историю работы театра драмы имени А.К. Толстого в его архивах удалось найти 13 фотографий основных руководителей, это снимки Василия Чиркина, Геннадия Мирския, Сергея Воронова и других выдающихся личностей данного региона.


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