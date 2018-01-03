В Рязанской области устроили спектакль на воде «Мисс Новый год»

Вчера, 18:22

29 декабря в Рязанской области в Сасове было организовано новогоднее водное представление для воспитанников ДЮСШ «Планета спорта» - «Мисс Новый год».

На данном мероприятии, сценой которого стала вода в бассейне «Нептун», более 40 спортсменов показали зрителям невероятный музыкальный спектакль. Главная тема спектакля – Новогодний конкурс красоты, учувствовали в котором лесные жители, а компьютер выбирал победителя. Множество зверей принимали участие, не обошлось и без отрицательных персонажей, кем стали Ворона и ее дочь, решившие обманом завоевать победу, однако раскаяние Вороны под конец сказки было вознаграждено – она получили титул «Мисс Честность», а победа досталась Лисе.

Все представление сопровождалось оригинальной музыкой, а история была наполнена номерами синхронного плавания, зажигательными танцами, песнями, и яркими костюмами. Не обошлось и без Деда Мороза со Снегурочкой, которые поздравили всех гостей, и обратились к присутствующим на празднике с наилучшими пожеланиями. После представления каждый желающий получил возможность сделать фотографию с любыми сказочными персонажами.