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Скончалась актриса Татьяна Майорова из Русского драмтеатра Литвы

Вчера, 20:21

Скончалась Татьяна Майорова, известная как актриса Русского драмтеатра Литвы. Сообщение об этом сделано пресс-службой театра.

Перед кончиной Майорова продолжительное время болела. О недуге, повлекшем её кончину, не сообщается. Прощание с ней состоится 3 января. Оно начнётся в 17 часов в Вильнюсе в доме ритуальных услуг в помещении третьего зала.

Похоронена актриса будет также в Вильнюсе. Местом её последнего упокоения станет территория кладбища Корвелишкес. Церемония начнётся в 14 часов 4 января.

Майорова родилась в 1941 году в Донецкой области УССР перед самой войной. Театральному искусству она обучалась в Киевском институте Карпенко-Карого. Свою деятельность актрисы она начала в 1964 году в театре Севастополя.

В 1967 году Майорова перебралась в Литву, где до 1991 года была актрисой РДТЛ. На его сцене она исполняла около сорока ролей. Актриса снималась и в кинофильмах.

Наиболее известной стала роль, сыгранная в «Смилуйся над нами». Это историческая драма, снятая Литовской киностудией. Там она исполнила одну из главных ролей.

Коллектив театра уже высказал по поводу кончины Майоровой скорбь и соболезнования.


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