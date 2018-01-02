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В Волгограде в труппе театра появилась необычная актриса

Сегодня, 14:41

В Волгограде в труппе музыкального театра появилась необычная актриса. Артисты взяли в свой состав маленькую собачку, чтобы в наступившем году она была их талисманом.

Собаку Алису миниатюрных размеров уже задействовали в постановке «Бабьего бунта». Сначала по ходу пьесы из-за кулис раздаётся собачий лай, а потом на сцене на поводке появляется и сама четвероногая актриса.

Пока что её роль является эпизодической и на подмостках на этом спектакле собака проводит, приблизительно, минуту. Однако, как сообщается, в течение этого времени внимание подавляющего большинства зрительской аудитории приковано именно к ней. Животное срывает, по-настоящему, шквал оваций.

Похоже, ей очень нравится такое внимание к себе. В труппе не исключают, репертуар Алисы не ограничится одним спектаклем.

Гонорар за сценическую деятельность животное получает мясным довольствием.


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