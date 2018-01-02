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Скончался известный театровед Юрий Барбой

Сегодня, 12:04

На 80 году жизни скончался известный театровед Юрий Барбой. Он был театральным критиком и заслуженным деятелем искусств РФ.

Помимо того, покойный был профессором и доктором искусствоведения, преподавал в Европейском университете историю искусств и возглавлял кафедру русского театра в РГИСИ.

Последнее время он проживал в Петербурге. Публикации Барбоя регулярно появлялись не только во множестве научных сборников, но и в таких журналах, как «Театр» или «Петербургский театральный».

Перу Юрия Михайловича принадлежат работы по театроведению, ставшие классикой.

До 2011 года Барбой возглавлял экспертный совет по драмтеатрам при Петербургском отделении СТД.

Что привело к смерти Барбоя, не сообщается. Также пока неизвестно и место, где его похоронят.


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