Художник театра "Лицедеи" Борис Петрушанский умер в Петербурге

Вчера, 23:59

В Петербурге 30 декабря ушел из жизни знаменитый художник театра "Лицедеи" Борис Петрушанский. Творец скончался, не дожив всего лишь двух дней до своего 71-летия.

О смерти Бориса Петрушанского с глубокой скорбью сообщили в Facebook его коллеги, в частности, Андрей Гульцев. Художник кино и театра также был и артдиректором "Лицедеев", известный логотип театра разработан именно им.

Причиной смерти петербургские СМИ указывают инфаркт, Борис Хаимович в последнее время жаловался на своё слабое сердце. Официальной причины ухода из жизни выдающегося художника, сценографа и педагога пока не объявлено.