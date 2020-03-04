Элджей «подрезал» огромный нос ради Ивлеевой

Вчера, 23:00

Полная смена имиджа артиста продолжается – отказ от белых линз был лишь началом перевоплощения.

Нет предела совершенству, причем касается это не только женщин, но мужчин. Так, после серии фото, на которых рэпер Элджей предстал в новом образе, в Сети появились подозрения, что артист «подрезал» собственный огромный нос ради возлюбленной Насти Ивлеевой. Внешность ведущей шоу «Орел и решка» и певца действительно разительно отличается – едва ли не «кукольная» внешность Анастасии сильно резонирует с грубоватыми чертами лица ее молодого человека, который к тому же совсем недавно эпатировал публику белыми линзами. Но недавно стало известно, что Алексей Узенюк, а именно так на самом деле зовут Элджея, решил кардинально сменить образ.

Самое логичное объяснение заключается в том, что рэпер хочет соответствовать красотке-жене (в прошлом году появились данные, что пара тайно поженилась). К слову, недостатка в кавалерах Ивлеева никогда не испытывала, и даже сейчас, по слухам, ее внимания добиваются богатые, привлекательные и влиятельные мужчины России. Чтобы хоть как-то конкурировать с ними Узенюк и мог сделать операцию, либо же только собирается ее сделать, но уже «подрезает» нос на фото. Комплексы действительно страшная вещь, и на примере Элджея это видно особенно ярко.