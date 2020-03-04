Уровень бедности – «мама Коляна» или как любовник Федункив «спалил» нищенскую жизнь актрисы?

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Звезде Comedy Woman приходится экономить даже на необходимых вещах.

За свою жизнь Марина Федункив успела поработать и проводницей на железной дороге, и прачкой, и продавцом на рынке. Но после успеха в сериале «Реальные пацаны» жизнь актрисы кардинально изменилась. Светские тусовки, дорогие наряды, брендовые аксессуары.

Но «лакшери»-жизнь, судя по всему, быстро закончилась. В своем микроблоге Федункив рассказала, что экономит даже на хорошем макияже. А он для любой актрисы очень важен. Это часть образа. Слова Марины можно было бы воспринять, как иронию над собой или глупую шутку. Но в ситуацию вмешался актер и телеведущий Сергей Дужко.

«Любовник» как бы окончательно «спалил» нищенскую жизнь Федункив.

С Дужко звезде Comedy Woman приписывают интрижку. Вероятно, ничего серьезного между коллегами нет, и афишировать роман они не торопятся. Но от наблюдательных глаз не может укрыться нежное с долей романтизма общение Марины и Сергея.

Дужко, как заботливый мужчина, решил порадовать свою подругу в преддверии 8 Марта. Он принял участие в Instagram-конкурсе, где разыгрывают бьюти-боксы с косметикой. При этом он указал, что этот подарок он хотел бы сделать Марине Федункив.

После таких действий вряд ли кто-то усомнится, что слова об экономии на необходимых вещах были шуткой. Видимо, уровень бедности актрисы уже достиг состояния – «мама Коляна» из «Реальных пацанов».

Федункив в последнее время практически нигде не видно. Ни запоминающихся ролей в кино, ни фееричных вайнов. Но радует то, что актриса не остается одинокой в такой ситуации, и ее поддерживают близкие люди.