Наследство «уходит» от Галкина – Внучкой Пугачевой оказалась Сысоева из Comedy Woman?

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Наденька рассекретила личность своей бабушки. И вряд ли семья Аллы Борисовны этому будет рада.

Все чаще в СМИ всплывает тема борьбы за наследство Аллы Борисовны Пугачевой. В «разборки» включены все – и дети, и внуки. Однако, вся правда известна лишь самой Примадонне, и она ее не спешит оглашать.

Помимо уже имеющихся «игроков» к борьбе может подключиться и новый персонаж. Похоже, что у Аллы Борисовны имеется еще одна внучка, о которой до сих пор никто не знал – ей оказалась Надежда Сысоева из юмористического шоу Comedy Woman.

Девушка несколько дней назад в интервью для издания Hello недвусмысленно призналась – девичья фамилия моей бабушки – Пугачева. Сестер у Аллы Борисовны нет. Поэтому напрашивается только один вывод.

К тому же, нельзя не заметить, что Сысоева имеет очень сходные внешние данные с женой Максима Галкина. Обе светловолосые с утонченными чертами лица.

О том, что у Пугачевой есть внебрачный сын, в Сети уже давно писали. И даже проводились журналистские расследования насчет разоблачения этого секрета. И похоже, что объявившаяся внучка – лишь очередной доказательство правдивости истории.

Известия о новых наследниках вряд ли порадуют Максима Галкина. Ведь его положение в борьбе за богатства Примадонны и без того шатко. Если ориентироваться на первый вариант завещания, то в первую очередь Алла Борисовна отпишет основные капиталы детям и внуку Никите.

А с появлением Сысоевой надежды Галкина на хоть сколько-нибудь приличную долю в завещании и вовсе могут рухнуть. И тогда шоумену ничего не останется, как смотреть на уходящее от него наследство.

Ведь как бы сильно Алла Борисовна ни любила своего мужа, но кровное родство сильнее. Особенно если этот родственник был обделен вниманием и заботой в детстве. Эти пробелы хочется восполнить хоть как-то уже в зрелом возрасте, когда приходит осознание истинных ценностей жизни.