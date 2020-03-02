Одурение из-за безденежья. Разоренный «инвалид» Тарасов сдался психологу

Вчера, 22:15

Планы у бывшего Бузовой на будущее весьма туманны.

После расставания с Ольгой Бузовой жизнь Дмитрия Тарасова идет, будто, наперекосяк. Несмотря на то, что у него успело родиться двое детей, а жена Анастасия Костенко, кажется, цветет от счастья, в карьере футболисту не везет от слова совсем. Он то и дело получает травмы, выбывая из игры на долгие месяцы. Очередной инцидент произошел накануне. Тарасова только взяли в клуб и вот снова он оказался в больнице, а, следственно, глубоко на лавке запасных. Семейству Димы придется снова забыть о роскошной жизни на ближайшее время. Родившийся недавной второй ребенок лишь усугубляет ситуацию.

Неудивительно, что разоренный «инвалид» Тарасов, не зная, что делать дальше, сдался психологу, пытаясь найти ответ на все свои беды, копаясь в собственном сознании. В своем Instagram, едва ли не срываясь на слезы, он обратился к подписчикам с благодарностью за поддержку. После такой продолжительной серии жизненных неудач неудивительно, что у Дмитрия наступает буквальное одурение из-за безденежья. Ожидать, что у мужчины, на чьем обеспечении находятся жена и двое маленьких детей, не сдадут нервы сложно. Как в такой ситуации не заговорить о том, что Бузова его действительно «заколдовала»?

Хуже всего в этой ситуации жене футболиста Анастасии Костенко. Уводила у ведущей «Дома-2» она обеспеченного мужчину, а теперь, спустя почти три года, имеет самого простого спортсмена, еле сводящего концы с концами на закате своей карьеры. Видимо, вскоре ей придется самой передавать воспитание детей няне и идти на работу, потому как в одиночку Тарасов рискует опростоволоситься окончательно.