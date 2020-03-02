Лобода, не рискуй! Певица из-за коронавируса может остаться «запертой» во Франции

Вчера, 18:08

Несмотря на то, что Светлана говорит об опасности болезни, сама на безопасность плюет.

Известия о коронавирусе с каждым днем все тревожнее, потому уже и некоторые звезды, крайне не вовремя уехавшие в Европу на каникулы, выказывают обеспокоенность в связи с тем, что домой их могут не отпустить. В числе таковых оказалась Светлана Лобода, которая вместе с другом Бичоллой улетела во Францию. Учитывая, что накануне там решили закрыть национальный символ – музей Лувр, ситуация, судя по всему, обретает весьма серьезные обороты.

Понимает это и Лобода, ведь сценарий, по которому она из-за коронавируса может остаться «запертой» во Франции – вполне реальна. В России у нее осталась карьера и двое дочерей потому неудивительно, что Света распереживалась и тут же провела профилактику для подписчиков, рассказав, как уберечь себя от коварной эпидемии. Остается надеяться, что себя певица уберечь смогла, однако непонятно, почему спустя все это время она так и не уехала домой, к семье.

Так и хочется сказать Светлане: «Лобода, не рискуй!». Певице следует как можно скорее возвращаться домой в Россию, ведь развивается ситуация с коронавирусом крайне стремительно и сложно сказать, какой она будет через пару дней. Если наследница Примадонны останется во Франции под угрозой срыва ее гастроли, съемки клипов и записи новых песен. А о семейных заботах и говорить не приходится. Неудивительно, что Светлана на иголках.