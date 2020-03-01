Срывается из-за семейных проблем, или почему из группы Лепса один за другим сбегают музыканты

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«Непутевая» дочка и разрыв с Ани Лорак - все это, похоже, принесло в жизнь певца большой стресс.

Из группы Григория Лепса по каким-то неразглашаемым причинам один за другим сбегают музыканты. Тем не менее, определенные факты заставляют сделать вывод, что последние не выдерживают из-за скверного характера и вспышек гнева артиста, который срывается на них из-за семейных проблем.

Недавно Лепс выступил с концертом в Есентуках, и уже показал поклонникам в Instagram несколько кадров с этого мероприятия. Так как видео было снято с разных ракурсов, при их просмотре можно заметить, что в группе появилось много новых лиц. В основном это молодые мужчин, которые играют на гитаре, а также девушка с бэк-вокала. Зачем вдруг понадобилось столько замен?

Бывшие участники группы, судя по всему, просто не выдержали такого давления со стороны Лепса, которое он мог оказывать на них из-за проблем в личной жизни. Оттого, видимо, ему и пришлось набирать новых музыкантов, которые еще, наверное, даже не подозревают, почему их вакансии были свободны.

Ранее сообщалось, что Григорий никак не может наладить отношения с дочерью Евой, которая, по слухам, постоянно конфликтует с ним из-за женатого любовника. К тому же, СМИ передавали, что на певца в негативном ключе повлиял разрыв с Лорак, после которого он вышел в свет будто «пожеванным». Также известно, что за ним числятся многомилионные долги, которые, несомненно, подпортили бы нервы любому человеку.