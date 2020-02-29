Потерял талант или почему «безголосый» Шура поет под 20-летнюю фонограмму?

Вчера, 21:01

Певец «рубит» деньги без особых стараний — открывая рот под запись, как минимум, 1997 года.

Певец Шура Медведев поет под фонограмму уже достаточно давно. В этом нет ничего плохого, так как так поступает большинство исполнителей. Однако, кажется, что он не менял свою «фанеру», как минимум, с 1997 года — с момента начала его карьеры и выпуска клипов. Его голос на новых концертах ничем не отличается от записей тех лет, а на некоторых видео заметно, что у него вообще не дергаются голосовые связки.

Потерял талант или почему «безголосый» Шура открывает рот под 20-летнюю фонограмму? Видимо, все дело именно в потере голоса. У певца еще давно могли начаться проблемы, и, вероятно, из-за этого и приходится петь под «фанеру» 97-го года — у него нет возможности записать новую. Во время редких «живых» концертов певца, его пение сильно отличается, причем не в лучшую сторону.

Но потерянный голос не причина выходить на «покой». Сейчас Шура рубит деньги без особых стараний — в этом ему помогает его яркий образ, и никому нет дела, поет он в живую или же открывает рот под фонограмму.