Пугачевой не отмыться от позора – У Галкина нашелся внебрачный сын от ведущей «Утро России»?

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Анастасия Чернобровина и по совместительству первая любовь Максима, похоже, до сих пор не теряет надежды отвоевать шоумена у Аллы Борисовны.

В 2000 году еще до Пугачевой у Максима Галкина завязались романтические отношения с ведущей программы «Утро России» – Анастасией Чернобровиной. Практически год шоумен нежно заботился о своей возлюбленной. Пока на горизонте не появилась Алла Борисовна. И ситуация стала напоминать любовный треугольник.

В кулуарах шоу-бизнеса поговаривают, что после конфиденциального разговора Пугачевой с Чернобровиной, ведущая сразу же оборвала всякую связь с Максимом. И он полностью отдался отношениям с будущей женой.

Анастасия Чернобровина и Максим Галкин

Однако настоящую любовь не истребить никакими угрозами и запретами на свидания. Похоже, что Галкин и Чернобровина спустя время продолжили свой роман. Но уже тайно. А в 2017 году ведущая родила сына Артемия.

Мальчика она тщательно скрывает от публики. Как и его отца. По легенде у Чернобровиной уже давно есть муж. Но в лицо его до сих пор никто не видел. Работа у него такая – постоянно в разъездах и командировках. Получается удобное обстоятельство, чтобы оправдывать отсутствие спутника жизни рядом.

Анастасия Чернобровина с сыном

Судя по всему, эти истории всего лишь выдумка для того, чтобы никто не догадался о романе с Галкиным и о том, что у них родился сын. Видимо, он растет копией отца, а потому его приходится ото всех скрывать.

Встречаться влюбленные Максим и Анастасия могут спокойно на Кипре. У шоумена и его звездной жены там собственный дом. А ведущая «Утра России» по странному стечению обстоятельств тоже любит наведываться в эти места для отдыха.

Страшно подумать, но кажется, после того, как Пугачева узнает о том, что у Галкина нашелся внебрачный сын, ей уже не отмыться от позора.