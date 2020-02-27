«Печать дьявола»: Наргиз «одобрила» предложение о запрете татуировок

Вчера, 23:00

Певица написала «доклад» о том, как еще можно наказать татуированных людей.

Певица Наргиз Закирова публично «одобрила» предложение о запрете татуировок, недавно поступившее от зампреда Госдумы Геннадия Онищенко. Ранее политик высказался против наколок, относя их не к христианским традициям, а к язычеству, а кроме того напоминал, что при нанесении тату есть огромный риск заражения разными заболеваниями. Онищенко предлагал запретить татуировки, что очень сильно задело артистку Наргиз, которая знаменита большим количеством наколок на собственном теле. В новом посте на собственной страничке в соцсети Закирова пытается довести предложение зампреда Госдумы до абсурда, предлагая не только запретить тату, но и уничтожить матерей с наколками, а в конце добавляет: «Я же сожгу себя после окончания своего доклада! И призываю всех артистов и публичных личностей с печатями дьявола сделать это вместе со мной!».

Слова певицы не на шутку напугали ее фанатов, но многие из них поняли, что целью громких слов певицы была даже не угроза, а попытка пристыдить Онищенко за его слова. Удалось ли это ей, будет ли иметь ее высказывание хоть какой-то вес, покажет время. Некоторые из фанатов Наргиз, например, заявили, что если тату и правда запретят, то они умышленно сделают себе «печать дьявола», то есть наколку, просто назло.

Стоит заметить, что ранее ведущий Иван Ургант иронически высказывался о предложении запрета татуировок, полагая, что Онищенко просто однажды запретили вход на концерт Наргиз, а он якобы теперь мстит таким изощрённым образов.