Белое с утра? Гагарина спивается из-за затянувшегося развода

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Долгожданная свобода от «мужа-колотуна» Исхакова наступает не так скоро, как ждала Полина.

Полина Гагарина планировала, что по возвращению в Москву из отпуска в Америке сможет наконец избавиться от надоевшего ей замужества за Дмитрием Исхаковым. Фотографа неоднократно обвиняли в рукоприкладстве, потому желание участницы «Евровидения» совсем неудивительно. Тем не менее, ожидания всегда отличаются от реальности, вот и у Гагариной произошло так, что заполучить развод так скоро, как того хотела сама певица не вышло, потому сейчас Полина продолжает жить с семейным тираном под одной крышей и даже организовывает ему дни рождения, опасаясь, что муж снова возьмется за старое.

На своей вокальной репетиции Гагарина показала, что белое вино употребляет уже с утра. В Instagram появился небольшой ролик, в котором Полина пытается распеваться, сжимая зубами винную пробку. Полина особо и не стесняется того, что утешает душевные страдания с помощью таких «народных» методов. Как бы это не использовал в свою пользу Исхаков, явно претендующий на совместную дочь, родившуюся в браке с Полиной. Суд может не обратить внимания на статус матери, а лишь убедится с помощью соцсетей, что Гагарина любит приложиться к бутылке. Из-за затянувшегося развода такие вещи вовсе неудивительны.

Звездные разводы – всегда крайне долгий процесс. Из-за статуса супругов делить нажитое имущество становится весьма затрудительно, а если в браке еще и дети появились, ситуация дополнительно осложняется. Хрупкой Гагариной выпало пройти все тяготы одной, потому на помощь она взяла спиртные напитки, с которыми стресс ей переживать явно проще.