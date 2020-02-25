Королева Елизавета II лишила Меган и Гарри дома в Англии из-за долгов

Вчера, 21:00

Герцоги Сассекские так и не вернули 2,4 млн фунтов в казну страны, откуда брали деньги на ремонт своего поместья.

Меган Маркл и принц Гарри после шокирующего решения сложить королевские полномочия переехали жить в Канаду, хотя у них в Великобритании остался шикарный дом в резиденции Фрогмор. Оказывается, что скандальные супруги лишились крыши над головой и все по приказу властной бабушки Гарри.

Сразу после свадьбы герцог и герцогиня Сассекские взялись за обустройство своего нового дома, ведь скандальная Меган Маркл заявила, что не хочет жить в Кенсингтонском дворце, как остальные члены королевской семьи, включая Кейт Миддлтон. Поговаривают, что именно из-за сложных отношений с супругой принца Уильяма экс-актриса потребовала у мужа отдельного жилья. Так, Гарри из бюджета Великобритании позаимствовал на ремонт особняка Фрогмор 2,4 млн фунтов, которые теперь должен вернуть, так как принц больше не выполняет королевский долг. Инсайдеры сообщают, что пока Меган и Гарри думаю, как вернуть долг, королева Елизавета II лишила герцогов Сассекских их отремонтированного дома.

Теперь особняк во Фрогморе принадлежит короне, а 2,4 млн фунтов Гарри будет выплачить непосредственно своей бабушке, которая пополнит этими деньгами казну. Напомним, что после того, как Меган Маркл и принц Гарри лишились своих титулов, они больше не получают свою долю из 82 млн фунтов стерлингов, которые каждый год выделяются королевской семье налогоплательщиками Англии.