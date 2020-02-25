Весна пришла, Фадеев торжествует. Продюсер «зажигает» с молодыми фанатками

Вчера, 22:00

Возобновив певческую карьеру Максим, тут же воспользовался «бонусами» популярности.

Наверняка, если что-то и погубило лейбл Максима Фадеева, так это персональная жажда славы со стороны продюсера. Учитывая, сколько времени он потратил на прочих исполнителей, нет ничего удивительного, что в один день ему захотелось проснуться популярным самому. Именно поэтому Макс и решил теперь все песни теперь забирать только себе. Первые же концерты после продолжительного отпуска показали, для чего именно Фадеев стал петь. Маэстро заявил, цитируя Олега Янковского, что об уровне своей популярности можно судить по тому, как много молодых фанаток приходит на концерты. По словам Фадеева, с популярностью у него все отлично! Не это ли почти что «чистосердечное» признание в том, что любовь поклонников Максим использует по полной?

До этого все рассказывали, что продюсер едва ли не каждую певицу, что была у него под крылом, тащит в постель. Теперь же ситуация стала еще проще. Молодые фанатки, видимо, настолько торопеют при виде знаменитого на всю Россию продюсера, что тут же соглашаются на все, в надежде стать новым «Серебром». Вероятно, именно такой аргумент Фадеев использует, чтобы уговорить их на близость. Говорили, что на сцене надолго маэстро задерживаться не намерен. Вот он, несмотря на женатый статус, берет от этого времени все, что можно.

Сам Максим не так давно признавался, что снова задумался вернуть «Серебро», но в уже абсолютно новом формате. Может подобные похождения во время бурных гастролей – это первая «разведка боем» со стороны продюсера? Как ни крути, но в этот раз облажаться он уже не может, потому пытается сродниться с будущими участницами на самом раннем этапе зарождения группы. Учитывая экспериментальный подход Максима к творчеству – подобное неудивительно.