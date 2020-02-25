Срок годности закончился. Билан срывает гастроли из-за пошатнувшегося здоровья

Вчера, 18:00

Очередная ошибка Билана может стоить ему места под крылышком Рудковской.

Дима Билан уже не единожды испытывал терпение своего продюсера Яны Рудковской. Началось все с концерта в Самаре, на который Дима позволил себе выйти на сцену пьяным. После певец начал то и дело жаловаться на пошатнувшееся здоровья, рассказывая о многочисленных травмах и постоянной необходимости посещать больницу. Накануне Билан снова доказал, что не врал и не пытался вызвать у других жалость – его срок годности действительно закончился.

В своем Instagram он показал небольшой ролик, в котором признался, что срывает гастроли из-за очередных проблем со здоровьем. Говорить, что конкретно с ним случилось он не стал, но на грядущие концерты в Кирове и в Санкт-Петербурге ехать не собирается, потому как сбегает в Москву, чтоб подлечиться. Как на это отреагирует Яна Рудковская и без того постоянно подбирающая за «проблемным» Биланом хвосты, остается только догадываться. Неудивительно, что в последнее время ее куда больше интересует карьера маленького Гном Гномыча, чем Билана.

Сходить на концерт Билана – не самое доступное удовольствие, учитывая цену от 6 до 10 тысяч рублей за билет. Неужели Дима думает, что может так безответственно относистся к своей профессии? Здоровье человека, утверждает он, самое ценное, что есть, но деньги доверчивых поклонников тоже на дороге не валяются, а пренебречь ими Билан чем-то зазорным не посчитал.