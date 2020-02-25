«Сваты» поставили крест на карьере располневшей Олеси Железняк?

Вчера, 19:00

Поклонников народного сериала удивил внешний вид любимой актрисы.

Похоже, что с Железняк произошли в жизни определенные изменения, которые нашли отражение на лице и фигуре некогда стройной женщины. В Интернет попали кадры со съемок седьмого сезона комедийного сериала за кулисами которого гремят отнюдь не комедийные страсти. Что твориться у «Сватов» - версий происходящего было множество и все они имели право на существование, вспоминая как некоторые герои внезапно покидали проект со скандалом и также внезапно возвращались. Очевидно, что сложные взаимоотношения актеров на съемочной площадке затронули и 45-летнюю Олесю Железняк. Почему же «жена Митяя» так внезапно располнела?

Не секрет, что Олеся Железняк переживает непростой жизненный этап. Не так давно в Сеть просочились слухи, что ее супружеская жизнь с актером Спартаком Сумченко далеко не идеальна и безоблачна. Супруг сидит дома без работы, его лишь изредка приглашают на эпизодические роли. Актриса сама признается, что часто срывается на рыдания, не выдерживая такого темпа работы: ведь ей приходиться содержать безработного мужа и четверых детей. А в такой ситуации многие женщины прибегают к распространенному лекарству: «заедать» стресс. Если добавить сюда проблемы со здоровьем, которые испытывает актриса, получается вполне объективная картина.

Впрочем, все может быть гораздо прозаичнее. Известно, что съемки финального сезона «Сватов» проходят в хлебосольной Белоруссии. И съемочную группу там потчуют от души. Где уж тут удержаться, когда даже работать приходится в эпизодах на фоне сдобных масленичных блинов! Не исключено, что Олеся очень огорчена тем, что продолжения народного сериала больше не планируется и напоследок позволяет себе все, беспечно ставя крест на своей актерской карьере.