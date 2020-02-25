С кем поведешься... Бузова за время отношений с Давой превратилась в «неандертальца»

Сегодня, 15:15

Выход в люди без пары заставил поющую ведущую саму сравнивать себя с предком человека.

Оля Бузова с Давидом Манукяном относительно недавно, но уже успела перенять все худшие черты своего избранника. Ведущая крайне редко выходит в люди без молодого человека, потому разницу ей замечать все сложнее. Однако накануне Бузову позвали на день рождения, куда она прибыла вдвоем с подружкой. Дава, судя по всему, занят гастролями и пока любимой уделять время не может. Разница поведения Оли до отношений и сейчас поражает…

Бузова, транслируя происходящее с ней в социальные сети, показала, в каком шоке находится места, где оказалась, вместе с подружкой пугала гостей и хозяев вечеринки. На эмоциях она также, по сути, признала, что за время отношений с Давой превратилась в «неандертальца». Вместе с подружкой в один голос она стала приговаривать: «Мы как неандертальцы», не скрывая ничего. Наверняка она поняла, что ведет себя в обществе некультурно. Именно этим всегда отличался ее избранник, который с самого начала как мог позорил Бузову постоянными матами, наглостью и хамством. Теперь эти черты стали переходить и к Оле. Как говорится в народе – с кем поведешься от того и наберешься. Оля поняла смысл пословицы на своем горьком опыте.

Как известно, признать проблему – это уже большой шаг к ее решению. Оля прекрасно понимает, что «подобрала» себе жениха не из высшего общества, но большая и светлая любовь тому не помеха. Однако поработать над тем, как с Давой она ведет себя на людях все же стоит. Не этому ли учила Манукяна Оля, когда недавно водила его в театр? Наверняка через год шумного блогера будет не узнать. Однак опока даже Бузова заразилась дворовыми манерами будущего мужа.