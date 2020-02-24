Постаревший Гарик Сукачев готовится к лечению алко-последствий?

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Певец плачевно выглядит и берет внезапный отпуск.

В своем Instagram-аккаунте исполнитель нетленного хита «Моя бабушка курит трубку» Гарик Сукачев выглядит все так же привлекательно и бодро, как и десять лет назад. Но в реальной жизни, как оказалось, внешность певца далека от экранного образа. Дело в том, что близкий друг рокера Максим Виторган показал реальный облик Сукачева. Сказать, что артист постарел и осунулся — не сказать ничего. Хотя у себя на станице он по-прежнему свеж и полон сил.

Причин резкого старения Сукачева может быть, конечно, масса. Отразиться на внешности артиста могли душевные переживания, связанные, например, с угасанием карьеры. Недавно Гарик выпустил новый альбом «246», который он писал вместе с музыкантами из разных стран. Но былой популярности так и не дождался. Билеты на его ближайшие концерты распроданы чуть больше, чем на половину.

Хотя дело может быть и в другом. Ходят слухи, что у музыканта начались проблемы со здоровьем. В ближайшее время постаревший Сукачев может готовиться к лечению алко-последствий бурной молодости. В поддержку этой версии говорит все тот же гастрольный график артиста. С апреля Сукачев, видимо, планирует уйти на восстановительные процедуры, и вернется он на сцену не раньше ноября.