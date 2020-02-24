Мама знает лучше или как Елена Голунова «приворожит» Орлову для Влада Кадони

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Ведьма видит своего сына только с Ольгой — ее не останавливают даже отношения ведущей.

Мама Влада Кадони — известная в России экс-участница «Битвы экстрасенсов». Елена ведет свой блог в Instagram, где кроме магических советов и продвижения своих инфопродуктов, дает подписчикам и подписчицам советы по психологии. На днях она затронула тему отношений с детьми, где рассказала, что не стоит манипулировать ими. Однако, кажется, что сама ведунья не следует своим советам, ведь она уже давно пытается свести своего сына и его лучшую подругу Ольгу Орлову. Елена, судя по всему, уже давно решила для себя, что лучшей кандидаткой на руку и сердце его сына является его соведущая Ольга. Ее не останавливают даже отношения ведущей, которые, если верить прессе, скоро могут стать официальными.

Видимо, экс-участница «Битвы» думает, что «приворожит» Орлову для Влада Кадони, однако сделает это не магическим образом. Мама ведь знает лучше, что нужно ее сыну, поэтому она может воздействовать на Влада психологически, убедив, что Ольга — лучшая кандидатка на роль его будущей жены. Точно также и по отношению к Ольге Елена попытается применить свои манипулятивные умения и убедить ее в идеальности Кадони.

На то, что ведьма видит своего сына только с Ольгой, указывает тот факт, что в Instagram из всех друзей Кадони она подписана только на нее. Но вот чем может обернуться ее «магия»? Если сын раскусит действия матери, то он может надолго поссориться с ней или вообще прекратить общение.