«Даёшь молодежь» испортило всю карьеру или почему Михаил Башкатов застрял в образе недалекого Германа?

Сегодня, 10:00

Актер признался, что комедийное шоу ему до сих пор припоминают режиссеры.

Телевизионное шоу «Даешь молодежь», которое вышло на экраны в 2009 году, было одним из самых популярных на то время и принесло его участникам известность. Однако вместе с фанатами актеры получили еще и клеймо, которое преследует их по сей день.

Актер Михаил Башкатов в эфире радиопередачи «Морозова хочет знать» поделился своими переживаниями по этому поводу. Актер рассказал, что застрял в этом образе недалекого Германа, который в последнее время стал снова актуален. Он заявил, что «Даешь молодежь» испортило ему всю карьеру. Теперь его не берут сниматься в серьезные фильмы и проекты, так как слава, полученная от комедийного шоу, прочно за ним закрепилась и, как выразился сам Михаил, волочится за ним как шлейф.

Похоже, режиссеры и продюсеры не берут Башкатова во внимание, потому что считают, что он может хорошо сыграть только комедию. В этом ему также помогает и опыт в КВН. Однако нечто более проникновенное, чувственное и глубокое ему не по силам.

Сам актер выразил огромное желание участвовать в подобных проектах. Более того, он уверен, что у него прекрасно это получится. Но сам он признался, что понимает, почему режиссеры не берут его в свое кино.

Тем не менее, Михаил не унывает. Он продолжает играть на сцене театра, все еще работает на телевидении в качестве ведущего, а также является продюсером. Возможно, в будущем подобным стереотипам в кинематографе придет конец, и Башкатову посчастливится наконец сыграть глубокую роль.