Настя оставила Аришу без наследства или как балерина отомстила дочери за дружбу с соперницей?

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Ариадна заменила общение с матерью на дружбу с женщиной отца.

Говорить о том, что причиной ссор и редких встреч с дочерью, Волочкова обязана своей маме, порой глупо. Да, она конечно привнесла свою лепту в их отношения, но все-же, полностью ее винить не стоит.

А вот сама балерина, очевидно так не считает. Поговаривают, Настя оставила Аришу без наследства, написав все на своего благоверного. Автомобиль Porshe, загородный особняк, ювелирные украшения от любовников и сберегательный счет в банке - вот, что у Насти есть со времен работы в Большом театре. А не так давно Волочкова отдала дочь на воспитание отцу. Казалось бы, в то самое время, когда девочка больше всего нуждается в материнском общении и готова делиться самыми сокровенными переживаниями. Но родная мать оказалась слишком занята карьерой и очередным ухажером. А вот женщина отца Ариадны, очевидно, проявила заботу.

Их часто можно увидеть вместе, даже Instagram Арины заиграл новыми красками. Ариша стала более женственно одеваться и начала самовыражаться, видимо, общение с отзывчивой подругой папы, пошло ей на пользу.

Почему сложилось впечатление, что Волочкова отомстила дочери за дружбу с соперницей? В первую очередь, дети всегда вызывают у родителей чувства собственности. К тому-же, с отцом Ариши Настя рассталась не очень хорошо и желание выставлять себя с позиции жертвы могло сыграть на ее же самолюбии. Скорее всего, Волочкова расценила прогулки дочери с другими взрослыми женщинами, как предательство, в результате чего и решила жестоко наказать своего ребенка.