Не ту согрел своим «пирожком» или почему Ревва разругался с женой на премии «Новое Радио Awards»?

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А ведь совсем недавно супруги получили награду «Пара года». Как быстро все меняется.

С апреля 2007 года Александр Ревва состоит в браке с супругой Анжеликой. Многие этой парой восхищаются. Но, похоже, что идиллия в их отношениях лишь напускной элемент.

Так, 21 февраля они посетили премию «Новое Радио Awards». Александр победил в номинации «Лучшее видео» за видеоклип «Зацепила».

Обычно Анжелика эмоционально поддерживает супруга и радуется его победам. В этот раз радости не наблюдалось. Даже поздравительный текст в Instagram выглядел сухим и равнодушным. Как будто он адресован постороннему человек. Особенно это почувствовалось в тот момент, когда Анжелика назвала супруга артистом, а не каким-либо ласковым прозвищем.

Судя по видеоролику с премии, пара сидела даже не рядом друг с другом. Да и совместных снимков с мероприятия нет – ни из концертного зала, ни с красной дорожки.

Видимо, на премии «Нового Радио» Ревва разругался со своей женой. Но почему?

Скорее всего, певец взялся за старое и не ту согрел своим «пирожком». В СМИ уже давно фигурируют новости о том, что Александр изменяет жене. То его подозревают в романе со Светланой Лободой, то с Глюкозой, то с Настей Каменских.

Причем, «отжигает» он с ними открыто на вечеринках или концертах. Похоже, что и в этот раз он не удержался от заигрываний с очередной красоткой. Но делать это на глазах у жены – явный перебор.

Анжелика, вероятно, смирилась со своей участью и уходить от гулящего мужа не собирается. Однако и унижать себя публично тоже не позволит. Выход один – закатить скандал и обидеться. Хотя бы подарками можно будет сгладить душевную боль.