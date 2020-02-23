Ультиматум «любовницы» – Прилучный экстремально похудел ради любви Карпович?

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Стройная, как тростинка, звезда «Папиных дочек», видимо, не готова была мириться с лишними килограммами Павла.

После того как среди фанатов появились слухи о романе звезды «Папиных дочек» – Мирославы Карпович и Павла Прилучного, поклонники актера заметили, что он заметно преобразился и похудел.

Сам Павел объяснил, что скинул около 20 килограммов для роли в фильме. И останавливаться на этом не намерен. По сюжету актер должен сыграть узника концлагеря. Поэтому от животика и щек нужно избавиться.

Однако в современном кинематографе на такие жертвы, как экстремальное похудение, идти не обязательно. Ведь создать истощенный вид можно с помощью грима. Достаточно лишь не быть в меру упитанным.

Но похоже, что не только роль в фильме подтолкнула Прилучного сесть на диету. Инициатором таких изменений могла стать предполагаемая любовница Павла.

Мирослава Карпович – сторонница здорового образа жизни. Из своего рациона она исключила «токсичную» пищу. А в личном микроблоге регулярно рассказывает о полезных зеленых смузи, детокс-продуктах, йоге и других премудростях тренда на осознанность. Результат этой «религии» на лицо – стройность актрисы, которая граничит с чрезмерной худобой, может легко вызвать зависть.

Прилучный же от всего этого далек. А новая девушка, судя по всему, мириться с таким пренебрежением не стала и поставила ультиматум – либо принимаешь мои привычки, либо вместе нам не быть.

Видимо, Павел согласился с Мирославой, занялся своим весом и приобщился к здоровому питанию. На что только не пойдешь ради любви дорогой тебе женщины.