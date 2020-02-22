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Певица до сих пор не смогла найти общий язык с Анной Шульгиной.

Единственная дочь Валерии недавно отреклась от имени, которое ей дали родители. Девушка утверждает, что ее зовут Шена и это ее настоящее имя. Это не удивительно, если учесть, что родительскую любовь та не получает ни от одного из родителей. Анна Шульгина старается «пробиться» в шоу-бизнес любыми путями, но родная мать ее не поддерживает. 21 февраля девушка выпустила новый трек, а в ответ от матери получила откровенный «игнор». Чужие дети дороже своих или как Валерия «отвернулась» от дочери в самый важный для нее день?

Женщина предпочла поддержать другого молодого исполнителя, новую песню которого прорекламировала в Stories. Самый маленький жест внимания мог бы «согреть» душу девушки в этот день, но мать поступила по-своему. Валерия даже не поддержала Анну обыкновенным лайком. Новая песня Шены нашла отклик в сердцах многих поклонников ее творчества, и девушка была счастлива, даже несмотря на пренебрежение матери. Возможно, когда девушка добьется небывалых успехов в карьере певицы и «свергнет» Валерию со сцены, та обратит на нее внимание.

Стоит сказать, что дочь певицы уже начала вести неприглядный образ жизни – злоупотреблять алкоголем. Что станет с ней спустя года? Ранее общественность потряс случай с дочкой Любови Успенской, когда дочь призналась в скандальных зверствах от матери. Пренебрежение ребенком – страшный грех. Найти в себе силы простить обиды и наладить отношения с родной дочерью – удел сильных. Фанаты надеются, что Валерия сможет в скором времени воссоединиться с Анной.