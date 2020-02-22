Лёню деньгами поманили – в Госдуму вход открыли или как Якубович создаст свою политическую партию?

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Похоже, пример Валерии вдохновил ведущего «Поле чудес». Он уже озвучил программные пункты, которые бы хотел изменить на законодательном уровне.

Среди звезд шоу-бизнеса установился тренд – быть политически активными гражданами страны. Алена Водонаева, Сергей Шнуров, Валерия – главные герои последних новостей. А сколько еще селебрити заговорило о размерах пенсий.

В «игру» включился и Леонид Якубович. Все началось с жалоб ведущего «Поле чудес» на пенсионные выплаты. Оказалось, что он получает от государства всего 23 тыс. рублей ежемесячно. По мнению Леонида Аркадьевича, это мизерная сумма. Особенно если учитывать, что его трудовой стаж составляет практически 60 лет.

Позицию Якубовича раскритиковал сенатор Валерий Рязанский. И началась полемика. Леонид Аркадьевич серьезно включился в защиту своих прав и прав людей, оказавшихся в похожей ситуации. В своих речах Якубович апеллирует конкретными суммами, датами и цифрами. Видно, что мужчина хорошо подготовился и изучил законодательную базу и экономическую ситуацию в стране.

Это указывает на то, что Леонид Аркадьевич уже готов создать свою политическую партию и представить ее в Госдуме, как и Валерия, в 2021 году.

Однако не все верят в искренность порыва Якубовича и Валерии. Свое мнение на этот счет уже высказала Екатерина Гордон. Она считает попытки таких звезд прорваться в Госдуму лживыми.

Что касается Якубовича, то вероятнее всего, Лёню просто поманили деньгами, которые и открыли ему вход в большую политику. Уже давно ходят слухи, что ведущий «Поле чудес» «зазвездился» и стал помешан на теме своего дохода. Раньше он не выступал в роли защитника прав «обделенных». А теперь, когда на этом можно «поднять» деньги, он включился в игру.

Успех партии Якубовича может оказаться ошеломительным. Ведь старшее поколение считает ведущего авторитетным персонажем, которому можно довериться. Только как бы эта история не закончилась пустым шоу или обманом доверчивых граждан.