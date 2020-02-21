Клава Кока подтвердила беременность от Крида назло Моргенштерну

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Цель певицы — не отношения, а месть?

20 февраля Клава Кока и Егор Крид стали гостями шоу «Студия Союз, где молодая певица несколько раз постаралась уколоть своего экс-бойфренда Моргенштерна. Уже в начале передачи звезда Black Star бросалась фразами, которые выглядели, как попытка высмеять и унизить рэпера.

Клава заговорила о важном событии в своей жизни, но её перебил Крид, заявив, что оно произойдёт через девять месяцев. После этого музыканты начали обсуждать гримёрку «Студии Союз» и необходимость закрывать двери. Даже ведущие были удивлены происходящим и недоумевали — что же там такого произошло?

Певица не опровергла заявление Егора, а лишь подтвердила его, довольно рассмеявшись. После этого Кока добавила, что есть ещё и что-то более глобальное — крупный концерт. Когда речь зашла о том, как она, талантливая девушка, занимавшаяся творчеством с самого детства, связалась с Алишером, Клава вдруг заявила: «Мало кто знает, но Моргенштерн тоже музыкант». Подопечная Тимати сделала вид, что оговорилась, но при этом продолжила со всеми покатываться со смеху, принижая достоинство коллеги.

В сети ходит много слухов о романе Клавы Коки и Егора Крида. Некоторые источники уверяют, что молодые люди встречались, но расстались на какое-то время. Когда же Клава и Моргенштерн предприняли неудачную попытку построить отношения, опять же, по информации СМИ, она вернулась к Егору. Логично предположить, что звезда Black Star может и не быть беременна, но не отрицает этого назло Моргенштерну.