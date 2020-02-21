Использованная Кардашьян или как дружба с Ким сломала жизнь Перис Хилтон

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Теперь Ким - звезда мирового масштаба, а кумир Ксении Собчак застряла в «нулевых».

Ким Кардашьян некогда была никому неизвестной американкой армянского происхождения, а сегодня она одна из главных звезд Instagram и шоу-бизнеса в целом. Почти каждая девушка хочет стать на нее похожей, однако ситуация была такой далеко не всегда. Кардашьян сменила на посту самой популярной светской львицы мира свою непосредственную начальницу Пэрис Хилтон, у которой работала ассистенткой. И если о жизни Ким сейчас все знают всё, то как сложились дела у Пэрис, когда шальная популярность ушла мало кто в курсе.

Использованная Кардашьян Хилтон, судя по всему, безнадежно застряла в «нулевых», когда и была самой популярной блондинкой планеты. Это подтвердил 39-й день рождения наследницы отельного бизнеса, который прошел в ярко-розовых тонах и в стилистике кукол Барби. Создается впечатление, что Пэрис пытается вернуть безнадежно утерянную молодость, но чуда не происходит. Пока Ким «колотит» миллионы на многочисленных бизнесах по всему миру, Пэрис осталась на задворках и не нужна никому.

Как бы грустно это не было, но именно дружба с Ким сломала жизнь Пэрис Хилтон, которая долгое время боролась с вредными привычками, но так засиять и не смогла. Удивительно и то, что блондинка с бывшей подчиненной дружит, но трудно поверить в то, что замешаер это не на зависти и желании Пэрис в один день отомстить. Однако, наблюдая за жалкими попытками Хилтон казаться молодой, становится понятно, что месть Кардашьян для нее сейчас такая же недостижимая цель, как и возвращение былой популярности.