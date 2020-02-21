Прикрывать «голубые» интрижки ТНТ больше некому или как Варнава вернулась к Хрусталеву?

Сегодня, 18:00

Дмитрий публично расцеловал Екатерину. Видимо, чувства пары после расставания так и не угасли.

В 2012 году Екатерина Варнава состояла в отношениях с коллегой по Comedy Woman – Дмитрием Хрусталевым. Пара скрывала свой роман вплоть до разрыва, который произошел в 2013 году. После этого девушке приписывали связь с другим участником юмористического шоу – Евгением Бороденко. С наставником шоу «Танцы» – Мигелем. А затем заговорили о романе с танцором Константином Мякиньковым.

Но в эти отношения многие не верят, так как считают, что мужчины являются представителями нетрадиционной ориентации. И, видимо, все подозрения были не напрасны.

Так, в свежем выпуске шоу Варнавы «Вопросы взрослому» от зрителей не утаилась искра, которая зажглась между Екатериной и Дмитрием. Шоумен постоянно пытался дотронуться до своей бывшей или погладить ее. А в какой-то момент он даже не удержался и подошел к ней, чтобы поцеловать.

Конечно, Варнава сделала вид, что не настроена сейчас на эти сентиментальности, но все же разрешила бывшему сделать задуманное.

Подозрения, что звезда Comedy Woman вернулась к Хрусталеву, появились еще тогда, когда она была гостьей на шоу «Вечерний Ургант». Можно было заметить неоднозначные переглядывания Дмитрия и Екатерины. Они как будто играли друг с другом. Но отношения свои пара, судя по всему, будет скрывать, как и в первый раз.

После последнего отпуска, который Варнава провела в компании Мигеля, Бороденко и Мякинькова, все эти мужчины как будто исчезли из ее жизни. Видимо, тогда и случилось воссоединение с Хрусталевым. Поэтому девушка дала отставку всем ухажерам. Похоже, что прикрывать «голубые» интрижки на ТНТ больше некому.