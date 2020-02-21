Под каблуком Паулины – Бондарчук бросил «особенного» ребёнка ради личного счастья?

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Кажется, Фёдор полностью погрузился в личную жизнь, позабыв о своей отцовской любви.

Мало кто знает, что от брака с Светланой Бондарчук у Федора есть сын и дочь. Дочь продюсера больна ДЦП и раньше родители делали все, чтобы ее жизнь была наиболее комфортной. Складывается впечатление, что сейчас все изменилось. Дело в том, что Бондарчук женился на Паулине Андреевой. Неужели режиссер действительно бросил «особенного» ребенка ради личного счастья?

Похоже, что именно это и произошло. Варвара находится на лечении за границей, и ей наверняка нужна любовь и поддержка родных. Вместо этого Бондарчук занят любовными отношениями с Андреевой, а о ребенке будто совсем позабыл. Не исключено, что мужчина попросту находится под каблуком новой супруги и именно она повлияла на то, что актер перестал общаться с родной дочерью. Возможно, Паулина считает, что лишние траты в их с Федором семье ни к чему, ведь, по слухам, она сама сейчас ожидает появление малыша.

Беременность актрисы также могла повлиять на развитие событий, ведь получается, что Бондарчук переключился с одной семьи на другую.

Вполне вероятно, что режиссер все-таки одумается и станет чаще навещать свою дочь. Пока же об общении отца и ребенка новостей нет. В любом случае, если Паулина действительно запрещает мужчине общаться с Варварой, ему стоит задуматься о том, с кем он строит свою семью. Ведь в Андреевой может скрываться настоящей манипулятор, но пока это лишь догадки.