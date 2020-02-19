«Анатсасия Волочкова». Бледанс снимает, как худшую подругу унижают на «России-1»

Вчера, 22:15

Эвелина из-за вечного соперничества с балериной прибегает к «грязным» трюкам.

Эвелина Бледанс не только смогла закрепить за собой статус матери-героини, которая в одиночку растит сына с особенностями развития, но и в скандалах актриса, как оказалось, также хороша, как в материнстве. В своем Instagram накануне она разместила короткий ролик, в котором, однако, успела показать, как ее худшую подругу Анастасию Волочкову унижают за кадром на «России-1». Видимо, обидное прозвище «Анастасия Волочкова», озвученное неизвестным мужчиной с голосом, похожим на Ивана Урганта Эвелине сильно понравилось, вот она и не удержалась от того, чтобы снять видео.

Со стороны Бледанс уже неоднократно наблюдались выпады в сторону Волочковой. Наверняка к главной конкурентке по вопросам скандальности среди звезд за 40 она неровно дышит. Снимает видео Эвелина наверняка, чтобы показать, насколько пренебрежительно относятся к балерине на федеральных каналах. Раньше в своих социальных сетях Бледанс изредка допускала колкие высказывания о скандальном характере Волочковой, теперь же решила действовать хитрее. Сама она никак Настю не обижает, но вот другим на это дело дает самый настоящий карт-бланш, при этом делая вид, будто не слышит, как задевают блондинку.

Странно и то, что Бледанс уже давно не блистает в лучах славы, а приглашение в роли эксперта на программы, вроде «Звезды сошлись» регулярно получает. Эвелина явно не хочет, чтобы эта традиция прерывалась, потому пытается спровоцировать Волочкову на скандал, мечтая однажды «схлестнуться» с Настей в одной студии.