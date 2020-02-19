Как папа на шесте. Стриптизер Тарзан пошлет совершеннолетнего сына по своим стопам

Вчера, 22:00

Растить смену при такой экзотичной профессии – весьма непростое дело.

За свою карьеру стриптизер Сергей Глушко, более известный, как Тарзан добился высот куда больших, чем могут похвастать его коллеги по цеху. За это время он не только женился на популярной российской певице Наташе Королевой, но и смог поставить на ноги сына, проживающего в США. К сожалению, годы идут Тарзану не на пользу и уже пора задумываться о том, чтобы наконец представить своего преемника, который сможет продолжить, как и отец в свое время, покорять сердца незамужних красавиц, желательно, с «пухлыми» кошельками. Судя по размещенному в социальных сетях снимку, с помощью которого Сергей поздравил своего сына Архипа с днем рождения и с наступившим совершеннолетием, как папа на шесте будет крутится именно юноша.

Тарзан же, тем временем, поудобнее обустроится на шее Наташи Королевой, которая, судя по всему, не планирует заканчивать карьеру и еще не один год будет кормить мужа, ушедшего в отставку. Хоть Глушко и пытается изредка подрабатывать, этого явно не хватает, потому стриптизер и решил послать по своим стопам Архипа. А кто же лучше справится с непростым ремеслом «голого торса», чем родная кровинка?

Сын звездной пары Архип уже неоднократно показывал, что талантами не обделен. Причем, интересно, что и петь, и танцевать он умеет одинаково хорошо. Тарзан понял, что пора действовать и пока мама занята гастролями, плотно взялся за молодого человека, дабы воспитать из него достойную замену. Вероятно, уже в ближайшем времени поклонников Наташи Королевой и Тарзана ожидает весьма неожиданное амплуа от их выросшего сына Архипа.