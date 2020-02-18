Вчера, 23:14

На это указывает явный флирт Алишера с певцом и недвусмысленные намеки на близость.

О возможной нетрадиционной ориентации одного из главных ньюсмейкеров этого года Алишера Моргенштерна говорят многие люди. Ранее ходили слухи о «романе» блогера с Егором Кридом, ведь ребята не стеснялись на камеры показывать своё трепетное отношение друг к другу. Но близость с экс-представителем Black Star Алишеру наскучила, и он нашел себе другого «возлюбленного». Новым «любовником» Моргенштерна оказался герой рекламы «Мегафон» Эдуард Шарлот.

О Шарлоте многие, скорее всего, мало что знают, но композицию, которую он исполняет на федеральных каналах во время рекламы, слышали не одну сотню раз. Вирусный ролик «Мегафона» обрушил огромную популярность на манерного парня. Причём хейтеров, похоже, гораздо больше, чем фанатов.

Дебютным выпуском шоу «Студия 69» стало видео именно с Шарлотом и Моргенштерном. Эдуард пришел на съемки в довольно эпатажном наряде, который больше напоминал женский костюм. В начале шоу остроумный Алишер вручил музыканту ни что иное, как шарлотку, чем заставил молодого человека улыбаться. В довесок создатель «Легендарной пыли» предложил оппоненту пересечься для того, чтобы отдать дань небезызвестному фильму «Американский пирог». Это было не первым случаем, когда в течение передачи Алишер заигрывал с Шарлотом, постепенно наращивая уровень флирта.

Для скандального Моргенштерна шаг на новые «радужные» отношения может быть оправданным, ведь музыкант постоянно в поиске новых шокирующих инфоповодов для того, чтобы о нём постоянно говорили. Шарлот же, в свою очередь, также не откажется от «толчка» в популярности, пусть даже таким путём. В конце концов, о своей реальной ориентации манерный юноша еще не высказывался.