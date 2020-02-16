С «Полицейским» пролетел — на сцене запел или как Петров променяет кино на вокал

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Александр даже не скрывает желания освоить новую деятельность.

Не успел Александр Петров презентовать новый фильм со своим участием в главной роли, как уже готовится покорять новые высоты. Поводом для догадок стал неоднозначный пост актёра, где Саша заявил о детской мечте — победить на «Евровидение». И это в то время, когда Сергей Бурунов не прекращает нежиться в лучах славы после ухода коллеги из совместного проекта. Неужели, как только Саша пролетел с ролью в «Полицейском с Рублёвки», то решил тут же запеть на сцене?

В соцсети Петров похвастался студийной записью песни Басты, которую исполнил для фильма «Лёд 2». И всё бы ничего, вот только, как оказалось, это лишь начало творческого пути Александра. В последнее время актёрская карьера Петрова оставляет желать лучшего: однотипные роли, «заезженный» образ и сомнительные проекты. К тому же, не стоит забывать о большой конкуренции в киноискусстве, чего только стоит молниеносный успех Бурунова после съёмок в сериале. Не удивительно, если такими темпами «отчаявшийся» Петров и вовсе решиться променять кино на вокал. И хотя нельзя отрицать стараний и серьёзного настроя Саши, однако, без таланта и специального образования Петров рискует лишь повторить «успех» Ольги Бузовой, окончательно «подмочив» репутацию.