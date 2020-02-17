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60-летняя артистка пропала с радаров за короткий срок.

В своё время Надежда собирала полные залы, а ее несомненно звали на «Новогодние огоньки» и всяческие мероприятия. Теперь же Кадышева бесследно исчезла - женщина изредка даёт концерты, а на ее странице практически нет фотографий с внуками и семьей. Куда пропала народная артистка и как в этом замешана Алла Борисовна?

Стоит сказать, что в своё время Пугачева и Кадышева конкурировали. Хоть жанры, исполнения и внешний вид женщин был далеко не схож, но конкуренция между ними была ощутима. Как всем известно, Алла добилась всего, а теперь, на старость лет, окружена любовью, признанием и большой семьей. Пугачева зачастую портила карьеру своим конкуренткам, ведь в своё время Алла жила под покровительством криминальных авторитетов. Это не могло не сказаться на жизни ее коллег по сцене. Пугачева увидела конкурентку или почему карьера Кадышевой резко «оборвалась»?

Несомненно, Примадонна российской эстрады могла приложить руку к данной ситуации. Единственное, что смогла сохранить Кадышева в этом конфликте - свой многолетний брак. Муж поддерживает Надежду во всех начинаниях, несмотря на то, что свой век, по мнению большинства, женщина уже «отпела». Как бы то ни было, у Кадышевой ещё есть возможность все исправить, ведь Ротару после «воздействий» Пугачевой, все же смогла вернуться на эстраду под аплодисменты и восторженные крики.