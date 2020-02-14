На поводке у Крутого. Киркоров после ухода Димаша назначен «рабом» «Новой Волны»

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Российский шоу-бизнес показывает, что болгарин является прекрасной заменой для казаха.

Композитор Игорь Крутой сейчас находится в весьма удручающем положении. Его главная звезда Димаш Кудайберген сбежал в «свободное плавание», потому на грядущие мероприятия Крутому приходится загонять прочих знакомых артистов, которые готовы по сотому кругу выступать на «Новой волне». Очередным «рабом» фестиваля, не долго думая, назначил Филиппа Киркорова, который, будто знал, разместил новый клип на песню «Романы». В своей публикации в Instagram Крутой весьма однозначно заявил, что исполнять в других местах, кроме «Новой волны» Филипп Бедросович свое новое творение не будет, будто певец принадлежит маэстро.

Вероятно, от правды это не так далеко. Учитывая, каким влиятельным людям за время своей карьеры Крутой писал песни, он может позволить себе приказывать даже Киркорову. Филипп Бедросович уходить в тень явно не планирует, а если отказать Крутому, то можно получить ненужный ему скандал. Киркорову куда проще побыть временно исполняющим обязанности Димаша, чем хоть как-то расстроить композитора. Новая песня «Романы» из-за этого вживую зрителями не будет услышана еще очень долго, не раньше, чем летом, когда и проходит «Новая волна».

Находясь на поводке у Крутого Киркоров показывает, что каким бы влиятельным ни был артист в России, все они так или иначе унижаются перед продюсерами и композиторами, потому как без них не смогли бы добиться и десятой части своего успеха. Димаш решил пойти против системы, потому немудрено, если с помощью Киркорова в будущем Крутой еще отомстит ему за «измену».