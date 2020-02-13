Дочь Крутого в пролете! Любовницей Димаша оказалась оперная певица

Вчера, 22:15

Пара уже назначает себе даты свиданий в разных городах Европы.

С момента, как певец Димаш стал одним из главных открытий на российской эстраде, поклонники то и дело гадали, кто же сможет «похитить» сердце Кудайбергена. Долгое время считалось, что его наставник Игорь Крутой всеми силами сватает Димаша со своей дочкой Александрой. Однако, молодые люди, по всей видимости, общего будущего не разглядели, несмотря на усилия композитора. Какое же удивление испытал Крутой, когда увидел недавний пост казахского певца, в котором тот показал свою новую пассию. Губа у певца «не дура», потому его любовницей оказалась известная во всей Европе и Америке оперная певица Мария Мудряк. Совместное трогательное фото с обещанием увидеться в ближайшее время появилось на страницах обоих знаменитостей, дав поклонникам ясность, кто же влюбил в себя Димаша.

Видимо то, как насильно композитор пытался свести младшую дочь с Кудайбергеном привело к тому, что химия между молодыми людьми не зародилась. Позднее Димаш познакомился с ведущими акулами шоу-бизнеса и понял, что родство с Крутым ему ни к чему, потому даму сердца следует искать в других местах. В результате выбор пал на землячку Марию Мудряк. Несмотря на то, что девушка живет в Италии это не мешает Димашу, постоянно выступающему за рубежом, регулярно видеться с любимой. Как бы такими темпами дело не дошло до свадьбы, тогда уж Крутому не видеть подопечного, как своих ушей.

Димаш сейчас находится в том статусе, когда с ним захочет закрутить роман практически любая женщина. Тем не менее, казахский певец показывает, что выбирает он только самых «породистых», если даже дочь его продюсера Игоря Крутого оказалась в пролете. Остается надеяться, что продюсер не затаит на певца зла и сможет простить, что тот отказался стать частью его семьи.