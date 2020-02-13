«Сваты-7» или как роль Митяя спасла брак Николая Добрынина

Вчера, 20:00 / Шоу-Бизнес

Похоже, игра в народном сериале стала для актера настоящей Судьбой.

Многочисленные поклонники «Сватов» не стала скрывать своего разочарования скандальным уходом Николая Добрынина, исполняющему одну из центральных ролей в ленте - неказистого и добродушного Митяя. Но вскоре все вздохнули с облегчением. «Сваты-7» все-таки выходит на телеэкраны летом 2020 года и никто из постоянных актеров из сериала не ушел. Даже наоборот, в долгожданном продолжении уже заявлены новые колоритные персонажи!

Неожиданным для всех было и возвращение Добрынина, заявившим после ряда инцидентов, что роль безвольного пьянчуги он играть более не намерен ни за какие дьньги. Но, несмотря на все превратности судьбы, актер снова готов воплотить на экране полюбившееся зрителям амплуа. И, очевидно, не последнее участие в этом сыграла его собственная жена Екатерина Комиссарова. Похоже, что роль Митяя, в буквальном смысле, спасла брак Добрынина!

Николай сам признавался в недавних интервью, что Екатерина является его давней поклонницей и несколько лет привлекала внимание харизматичного актера, пока тот не воспылал наконец ответным чувством и не сделал ей предложение. Супруга, по его словам, довольно притязательно относилась к тому, что делает Николай не только в жизни, но и на сцене. Очевидно, на этой почве вскоре и появились слухи, что их брак затрещал по швам. Но чудным образом, после объявления о возвращении Добрынина в седьмой сезон «Сватов» подобные сплетни развеяла сама семейная пара!

Очевидно, что решение вновь воплотиться в образ непутевого Митяя далось Добрынину нелегко. Этому предшествовала целая череда неприятнейших ситуаций. Актера многие видели крайним из-за его сотрудничества со студией «Квартал 95» в контексте непростых отношений России и Украины, и он неоднократно попадал по этой причине в различные истории. Да и ему самому уже претила стереотипная роль, сопровождаемая однообразными шутками и колкостями на экране. Но вот для жены в этом образе он был неотразим! Очевидно, актер решил, что для него важнее и в итоге разрешил две проблемы: наконец обрадовал поклонников и главное, сохранил семью!