Звезда «Игры престолов» променяла карьеру актрисы на семейное счастье

Вчера, 19:00

Софи Тёрнер призналась в долгожданной беременности.

Съёмки в культовой саге, продолжавшейся с 2010 по 2019 год, закончились. Звезда «Игры престолов» свою роль отыграла, контракт выполнила, а потому уже без всяких препятствий стала налаживать свою семейную жизнь. Если ещё в апреле прошлого года, когда был разгар последнего сезона «Игры престолов», Софи Тёрнер скрывала подробности своей личной жизни, то уже в мае девушка расписалась со своим возлюбленным и взяла его фамилию Джонас. Теперь и вовсе звезда призналась в первой беременности, к которой пара осознанна подошла спустя почти год после свадьбы.

В свои 23 года Софи уже имеет крепкую семью, которая живет в ожидании маленького чуда. Но, насколько стремительно взлетела карьера девушки от сериала и до последних ролей в фильмах «Люди Икс: Апокалипсис» и «Люди Икс: Тёмный Феникс», настолько же резко Софи променяла карьеру на семейное счастье.

К слову, фильмография актрисы имеет занятные особенности: новыми картинами Софи может похвастаться каждые два года. По два фильма с участием звезды выходили в 2013, 2016, 2017, 2019 годах. Очевидно, что передышка в 2020 году актрисе просто необходима, но что делать, когда ситуация осложняется ещё и рождением ребёнка. Видимо, Софи притупит к съёмкам ещё не скоро.

Тёрнер уже год назад, после окончания саги «Игры престолов» начала стремительно терять популярность. Если звезда пойдёт в декрет, то её могут вообще забыть не только на широкой публике, но и в кругах режиссеров и продюсеров.