Костя хочет крови. Эрнст похоронит карьеру Собчак за провал «ДокТока»

Вчера, 15:00

Медиамагнат не прощает тех, кто так жестко его подставил.

Ксения Собчак говорила о своем шоу «ДокТок» на «Первом канале», как о чем-то принципиально новом. Однако, такого провала Ксения не ожидала совершенно. Первый выпуск передачи собрал вокруг себя сплошной негатив, а Ксения уверенно подбирается к званию «Провал года». Собчак, правда, расслабляться не приходится, потому как ее несчастья не заканчиваются лишь на запятнанной репутации. Теперь ей предстоит суд с «Первым каналом», где она должна будет объяснить юристам Эрнста, что не виновата и штрафы на нее вешать не нужно. Проблема лишь в том, что «Костя» хочет крови, а потому извинениями бывшая ведущая «Дома-2» от Эрнста явно не отделается. Тем более при выпрошенной зарлпате в 3 миллиона рублей в месяц!

Собчак понимала, что идет на риск, связываясь с «Первым каналом». Ее сомнительные эксперименты рядовым зрителям «главной кнопки страны» не понравились совершенно. Теперь канал несет убытки, а виной этому громкому провалу оказалась Ксения. Как намерена вернуться в строй блондинка, пока непонятно. Одно можно сказать с уверенностью – если Эрнст не будет доволен тем, как решится спор с Собчак, он с легкостью похоронит ее карьеру, где бы Ксения не пыталась себя проявить. Переходить дорогу Эрнсту в России – чистое «самоубийство».

Видимо, после успеха своего шоу на YouTube Ксения искренне поверила в себя, потому и убедила Константина Львовича выделить на нее деньги и время. Как показал опыт Андрея Малахова, который «с треском» ушел с «Первого», ошибок Эрнст не прощает, а когда эти ошибки стоили ему больших денег – так тем более. Пытаясь быть и в интернете, и на ТВ, Ксения вместо большей популярности, нашла себе большие проблемы.