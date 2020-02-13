Рабыня кухни! Шепелев после свадьбы заточил Тулупову у плиты

Вчера, 15:15 / Шоу-Бизнес

Дима тяжело, но много зарабатывает, Катя – обрабатывает Диму. Формула проста.

Дмитрий Шепелев после трагической кончины Жанны Фриске пять лет не был в отношениях. За время холостяцкой жизни он изрядно устал держать все хозяйство на себе, потому появившаяся в его жизни Екатерина Тулупова стала для него настоящей находкой. Однако, если поклонники приняли их отношения за чистую и бескорыстную любовь, то сильно ошиблись. Недавние публикации Шепелева в социальных сетях показывают, что Катя теперь рабыня кухни и ей уготована судьба домохозяйки. После свадьбы Дима решил, что в карьеру его избранница уже «наигралась» и теперь ей пора вспомнить, что она женщина, а в мире Шепелева место слабого пола – на кухне.

Несмотря на то, что Катя подавала надежды, как талантливый архитектор, Дмитрия это категорически не устраивало. Кто же будет его обрабатывать, если и он, и избранница будут заняты карьерой? Поэтому, получив штамп в паспорте, Шепелев тут же поставил Тулуповой условия, что теперь она не будет работать, но вместо этого примет на себя обязанности няньки и домработницы. В своем Instagram Шепелев разместил публикацию, в которой показал, как дает уроки кулинарии Тулуповой, готовя ее к будущей рутине.

Начиная отношения с Шепелевым, Тулупова даже не задумывалась о том, что это может ей принести. В результате, все случилось, как в большинстве семей российского шоу-бизнеса, где жены становятся «рабынями», прикованными только к заботе над детьми и готовке. Шепелев решил, что такой сценарий ему это идеально подходит и загнал Тулупову «варить борщи».