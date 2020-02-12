Беременная Anny May едва не потеряла ребёнка из-за халатности врачей

Вчера, 20:12

Известная блогерша раскритиковала дорогостоящее лечение и непрофессиональность докторов.

Одна из самых быстрорастущих русских блогерш Anny May уже достаточно давно держит своих поклонников в курсе своей беременности. Само «интересное» положение уже подходило к логическому завершению, но произошло ужасное. Из-за халатности врачей Санкт-Петербурга беременная блогерша едва не потеряла ребёнка, о чём сама Anny сообщила в своём Instagram-аккаунте.

Такой вопиющий случай в очередной раз доказывает, что высокий «ценник» роддома и препаратов — далеко не гарант качественного обслуживания и беспроблемного рождения ребенка. Когда девушка захотела связаться с первым врачом, которого обвинила в непрофессиональности, то тот просто не захотел разговаривать с блогершей, а решил лишь ограничиться SMS-сообщениями.

Что ждет беременную Anny May в дальнейшем — неизвестно даже для неё самой. По заявлениям самой девушки, её могут оставить на сохранение в элитном медицинском учреждении. А это значит, что ей и её избраннику придется серьезно вложиться в лечение, которое является крайне дорогостоящим. К тому же займет это еще 2-3 месяца, что может оказаться фатальным для блогерши, ведь в YouTube среде огромная конкуренция, и за это время Anny может лишиться внушительной части аудитории, которая не следит за Instagram, и отпишется от потерявшего прошлую активность YouTube-канала. Остается лишь пожелать Anny May удачи и здоровья ребенку.