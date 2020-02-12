Крид женится на Марьяне Ро по требованию «любовника»?

Сегодня, 16:00

Рожкова — не цель, а лишь метод Игоря Синяка «обелить» репутацию Егора.

После выхода клипа Егора Крида на трек «Love Is», в котором принял участие скандальный бьютиблогер Игорь Синяк, не скрывающий своей нетрадиционной ориентации, о тесных отношениях певца и создателя паблика «ВПШ» начали говорить толпы фанатов. Интерес к данной теме подогрел сам Игорь, заявив о своей интимной близости с одним из представителей отечественного шоу-бизнеса в Telegram. Судя по всему, «любовник» Крида переживает за репутацию и гонорары «возлюбленного» и уже приготовил план, согласно которому для фанатов Егор останется «белым и пушистым». Беседа явно говорила о том, что Синяк «заставит» Крида жениться на Марьяне.

Вчера на канале Марьяны Ро состоялась премьера ролика с Синяком, в котором ребята наносили макияж на свои лица, параллельно попивая горячительные напитки. Во время откровенного диалога блогеры затрагивали многих коллег по цеху, но тема Егора Крида стояла особняком, ведь когда Марьяна намекала Игорю на «интимную» близость с певцом, тот краснел, будто 13-летняя девочка, которую застали с мальчиком. На вопрос о истинной ориентации Егора Крида Синяк твердо ответил, что музыкант — представитель традиционных взглядов, и затем быстро перешел к теме, в которой отметил, что экс-подписант Black Star «неровно дышит» к девушке рэпера Face. По словам Синяка, Крид заявил, что ему безумно нравится дерзкий образ блогерши.

Вполне вероятно, что таким образом бьютиблогер хочет «сосватать» Егора Марьяне. Возможно, что блогерша бросит испытывающего творческие проблемы Face и Крид женится на Марьяне Ро по требованию своего «любовника». Иначе говоря, «отношения» Синяка и Крида могут продолжаться, но официально певец будет считаться примерным семьянином, чтобы не потерять популярность и хорошо зарабатывать в дальнейшем. Для Рожковой союз с одним из главных поп-певцов страны может открыть путь в большой шоу-бизнес, и дать возможность собирать залы своим вокалом, о чём давно мечтает Марьяна.