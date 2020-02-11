Батрутдинов попытался вернуть Бузову в свой день рождения

Вчера, 23:00

Оля только недавно рассталась с Давой, а Тимур готов этим воспользоваться.

Уже довольно давно знакомы Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов, но именно прошлый год стал самым драматичным для пары. В шоу «План Б» на ТНТ друзья должны были проверить свои чувства, но вместо этого в итоге выбрали разных участников, с которыми хотели построить отношения. Однако уже после проекта выяснилось, что Оля уже давно живет не с хоккеистом из «План Б», а с блогером Давидом Манукяном. У пары, казалось бы, весьма серьезные отношения, а у Батрутдинова нет никаких шансов. Однако сегодня, в свой день рождения, Тимур вновь попытался вернуть Бузову, по крайней мере, ответ комика на поздравления Оли выглядит очень трогательно.

Бузова после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым не любит выносить на публику свои реальные отношения, но именно в компании Батрудинова ее замечали в прошлом неоднократно. Юмориста и певицу явно связывали отношения намного более близкие, чем обычные дружеские, но теперь былую любовь, видимо, уже не вернуть. Даже на милые слова Тимура под своим поздравлением Оля ответила как-то сухо и односложно, будто нехотя. Впрочем, по слухам, сохранить отношения с Давой у Бузовой тоже не выходит, и их близкая свадьба находиться под угрозой срыва. Тогда может и для Батрутдинова не все потеряно?